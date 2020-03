Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τρίτη τις ανησυχίες του σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της επιδημίας του κορονοϊού, διαβεβαιώνοντας ότι οι Αμερικανοί θα λάβουν προφυλάξεις προκειμένου να αποφύγουν τη μόλυνση, όταν επιστρέψουν στις εργασίες τους.

Συγκεκριμένα με σειρά αναρτήσεων στο Twitter στάθηκε στην ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ο Νόμος Αμυντικής Παραγωγής για να επιστρέψουν οι Αμερικανοί στις εργασίες τους.

«Ο Νόμος Αμυντικής Παραγωγής βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα επειδή κανένας δεν λέει ΟΧΙ! Έρχονται εκατομμύρια μάσκες για να υποστηρίξουν τις ΗΠΑ».

«Αυτό δεν έχει να κάνει με τη γελοία Πράσινη Νέα Συμφωνία. Αυτό έχει να κάνει με το να επιστρέψουν οι καταπληκτικοί εργαζόμενοι και οι εταιρίες μας στη δουλειά».

«Το Κογκρέσο πρέπει να αποδεχθεί αυτή τη συμφωνία, χωρίς άλλες ανοησίες σήμερα. Όσο περισσότερο καιρό πάρει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να επανεκκινήσουμε την οικονομία μας. Οι εργαζόμενοι μας θα πονέσουν».

«Οι πολίτες μας θέλουν να επιστρέψουν στη δουλειά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

«Θα σεβαστούν την τήρηση της Κοινωνικής Απόστασης και όλα τα υπόλοιπα. Θα προσέχουμε τους ηλικιωμένους με προστασία και στοργή. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα μαζί. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ (πολύ) ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!».

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2020