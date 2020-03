Με μήνυμα του ο Άντριου Κουόμο άφησε αιχμές για τη διανομή αναπνευστήρων από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χειρισμού Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών (FEMA), καθώς όπως είπε, μου έστειλαν 400 αναπνευστήρες αντί για τουλάχιστον 30.000.

«Διαλέξτε εσείς ποιοι 26.000 άνθρωποι πρόκειται να πεθάνουν επειδή στείλατε μόνο 400 αναπνευστήρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Cuomo expresses outrage at FEMA for sending New York 400 ventilators when it needs at least 30,000: "You pick the 26,000 people who are going to die because you only sent 400 ventilators." https://t.co/hmODbKuv4b pic.twitter.com/vsbEX1dny8

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της επιδημίας του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ, παρατηρεί έναν «διπλασιασμό του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κάθε τρεις ημέρες» δήλωσε ο κυβερνήτης της.

Οι ειδικοί στις προβλέψεις εξέλιξης του ιού «βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι το ποσοστό των νέων κρουσμάτων να διπλασιάζεται περίπου κάθε τρεις ημέρες. Πρόκειται για μια δραστική άνοδο των ποσοστών μόλυνσης», επισήμανε ο Κουόμο.

Ειδικότερα ο Άντριου Κουόμο με σειρά Twitter ασκεί κριτική για τον τρόπο που χορηγούνται και οι αναπνευστήρες από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και όπως τονίζει αυτό πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες.

«Είχαμε προβλέψει ότι χιαζόμαστε 110.000 κρεβάτια νοσοκομείων κατά την κορύφωση αυτού του ιού. Ο ρυθμός της μετάδοσης αυξάνεται και η καμπύλη έχει αυξηθεί. Οι νέες προβλέψεις δείχνουν ότι μπορεί να χρειαστούμε 140.000 κρεβάτια. Κάνουμε ότι μπορούμε για να ελαττώσουμε την έξαρση του ιού αλλά χρειάζεται συνεργασία».

«Η κορύφωση της πανδημίας είναι ψηλότερη και συντομότερη από αυτό που πιστεύαμε. Πιστεύουμε ότι είμαστε 14-21 μέρες μακριά από αυτή την κορύφωση. Αυξάνουμε τη χωρητικότητα των νοσοκομείων όσο πιο γρήγορα είναι ανθρωπίνως δυνατό. Θα γυρίσω αυτή την πολιτεία ανάποδα για να βρω τα κρεβάτια νοσοκομείων που χρειαζόμαστε».

«Η Νέα Υόρκη χρειάζεται 30.000 αναπνευστήρες. Θα είναι η διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να παράσχει αυτούς τους αναπνευστήρες. Μόνο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει την εξουσία για να τους μεταφέρει».

«Δεν μπορώ να καταλάβω τη διστακτικότητα να χρησιμοποιήσουν τον Νόμο Αμυντικής Παραγωγής για να παράγουμε αναπνευστήρες. Αν όχι τώρα πότε;»

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να διανέμει τους αναπνευστήρες με βάση τις ανάγκες του χρειαζόμαστε τώρα στην Νέα Υόρκη. Μόλις περάσει η κορύφωση της πανδημίας θα μεταφέρω μόνος μου τους αναπνευστήρες οπουδήποτε χρειάζονται στη συνέχεια».

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης μετρά ήδη περισσότερα από 25.000 κρούσματα, ήτοι σχεδόν δεκαπλάσια από τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Καλιφόρνια, τη δεύτερη πλέον πληγείσα πολιτεία της χώρας, υπογράμμισε ο ίδιος.

The federal government must distribute ventilators based on need.

We need them in New York NOW.

After New York gets past the apex of this pandemic, I will transport the ventilators myself wherever they are next needed.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 24, 2020