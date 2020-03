Σύμφωνα με tweet που δημοσιεύτηκε από το κρατικό ειδησεογραφικό δίκτυο, Global Times, ένας άνδρας πέθανε στην επαρχία Γιουνάν ενώ βρισκόταν σε λεωφορείο που κατευθυνόταν προς την εργασία του στην επαρχία Σααντόνγκ.

Ο άνδρας βρέθηκε θετικός σε Hantavirus, έναν ιό, ο οποίος συνήθως παρουσιάζει παρόμοια συμπτώματα με τον νέο κορονοϊό αλλά είναι πιο θανατηφόρος από τον Covid-19.

«Βρέθηκε θετικός σε Hantavirus. Ακόμα 32 άτομα που βρίσκονταν στο λεωφορείο εξετάστηκαν», αναφέρει το Global Times χωρίς να δίνει περεταίρω πληροφορίες.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus . Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW

Παρά το γεγονός ότι η είδηση προκάλεσε πανικό στα social media, με τους χρήστες να εκφράζουν τις ανησυχίες τους, καθώς το κρούσμα εμφανίστηκε τη στιγμή που η Κίνα αρχίζει να χαλαρώνει τα μέτρα σχετικά με την καραντίνα από τον νέο κορονοϊό.

Οι ειδικοί είναι καθησυχαστικοί σχετικά με το συγκεκριμένο ιό, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν είναι μεταδοτικός μεταξύ των ανθρώπων.

«Ο Hantavirus εντοπίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ’50 κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας ανάμεσα στην Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ (στον ποταμό Hantan). Μεταδίδεται από αρουραίους και ποντίκια στους ανθρώπους εάν προσβληθεί στα ανθρώπινα υγρά. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια», έγραψε στο Twitter η Σουηδέζα επιστήμονας δρ. Sumaiya Shaikh .

«Παρακαλώ μην πανικοβάλλεστε, εκτός αν σκοπεύετε να φάτε αρουραίους», προσέθεσε.

The #Hantavirus first emerged in 1950s in the American-Korean war in Korea (Hantan river). It spreads from rat/mice if humans injest their body fluids. Human-human transmission is rare. There were even vaccines developed for it. Please do not panic, unless you plan to eat rats.

— Dr Sumaiya Shaikh (@Neurophysik) March 24, 2020