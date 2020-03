Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη από τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν αποκλειστεί εδώ και μία εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, εξαιτίας της αναστολής των πτήσεων που αποφασίστηκε στο πλαίσιο των μέτρων για την ανάσχεση της επιδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα.

Το 50% και πλέον των ταξιδιωτών που έχει αποκλειστεί στο αεροδρόμιο, είναι Αλγερινοί υπήκοοι, ενώ άλλοι προέρχονται από το Ουζμπεκιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, επισήμανε ένας εκπρόσωπος τύπου της εταιρείας IGA.

Η Τουρκία ανέστειλε όλες τις πτήσεις σε προς περίπου 70 χώρες σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει τη διασπορά της νόσου, που έχει προσβάλει πάνω από 375.000 ανθρώπους παγκοσμίως και έχει σκοτώσει περισσότερους από 16.000, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Υπάρχουν περίπου 1.500 Αλγερινοί που έχουν εγκλωβιστεί στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης αυτή τη στιγμή», εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου, προσθέτοντας ότι οι αλγερινές αρχές δεν επιτρέπουν την επιστροφή τους, προς το παρόν.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν αυτήν την εβδομάδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφονται συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και επιβατών, που φορούν ιατρικές μάσκες, σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης.

1500 Algerian citizens have been living in Istanbul airport for 10 days without food. Citizens' help is not enough. The Algerian Consulate is not interested. They need help. Let's make their voices heard. @AlgeriaUN @UN @UNmigration @IOMturkey pic.twitter.com/GYHZsWC8EP

— Sultan Ceylan (@sultannceylann) March 23, 2020