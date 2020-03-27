Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό με το οποίο… ψεκάζονται οι δημότες.

O δήμος βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα.

Δείτε το βίντεο:

Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen kendi imkânlarımızla #koronavirüs'e karşı geliştirip seri üretimine başladığımız AİRCOR52 DEZENFEKTE TÜNELİ ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Bugünden itibaren başta sağlık kurumlarımız olmak üzere, tüm kamu kurumlarımızın emrindeyiz. pic.twitter.com/W6vcFUnNK5

— Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) March 26, 2020