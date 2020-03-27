Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό με το οποίο… ψεκάζονται οι δημότες.

O δήμος βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα.

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