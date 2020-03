Μετά τον Μπόρις Τζόνσον, ο Ματ Χάνκοκ, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

«Διαγνώσθηκα θετικός. Ευτυχώς τα συμπτώματά μου είναι ελαφρά και εργάζομαι από το σπίτι μου και είμαι σε απομόνωση», έγραψε στο Twitter ο Bρετανός υπουργός Υγείας.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.

I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.

Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij

— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020