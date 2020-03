Αλλαγή πλεύσης ακολουθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα του νέου κορονοϊού, καθώς αφότου η χώρα έγινε η πρώτη σε κρούσματα με τουλάχιστον 82.404, με σειρά αναρτήσεων στο Twitter, έκανε έκκληση σε αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Ford και η General Motors να επισπεύσουν την παραγωγή.

«Ως συνήθως με “αυτή” τη General Motors, τα πράγματα ποτέ δεν δείχνουν να δουλεύουν. Μου είπαν ότι θα μας δώσουν 40.000 αναπνευστήρες, τους οποίους χρειαζόμαστε πάρα πολύ και “πολύ γρήγορα”. Τώρα λένε ότι θα έχουν 6.000 στο τέλος Απριλίου».

«Η General Motors ΠΡΕΠΕΙ ν’ ανοίξει άμεσα το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της στο Lordstown του Οχάιο, ή μερικά άλλα εργοστάσια και Ν’ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ, ΤΩΡΑ!!!!! FORD ΞΕΚΙΝΑ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑ».

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020