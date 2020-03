Οι κυβερνήσεις και οι απλοί πολίτες προσπαθούν να τους δείξουν την ευγνωμοσύνη τους με όποιο τρόπο μπορούν.

Οι περισσότεροι νεκροί από τον covid-19 αυτό το διάστημα στην Ευρώπη εντοπίζονται στην Ιταλία, την Ισπανία και την Γαλλία.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Γαλλία ήταν 1.995 την Παρασκευή (27/3).

Έτσι στο Παρίσι, στον φωταγωγημένο Πύργο του Άιφελ αναρτήθηκε ένα τεράστιο «ευχαριστώ» (Merci), θέλοντας με αυτό τον τρόπο να ευχαριστήσουν γιατρούς και νοσηλευτές.

WATCH: Eiffel Tower lit up with the word "MERCI" to thank medical staff assisting in coronavirus response. pic.twitter.com/qfcUZyrK4Q

— NBC News (@NBCNews) March 27, 2020