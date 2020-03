Ανατρέπει τα όσα ανάφερε το βράδυ του Σαββάτου περί επιβολής καραντίνας για δύο εβδομάδες στην Νέα Υόρκη και «πιθανότατα στο Νιου Τζέρσεϊ και σημεία του Κονέκτικατ», ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Αντ’ αυτού θα υπάρξει «μια σθεναρή ταξιδιωτική οδηγία, η οποία θα αποδοθεί από τους κυβερνήτες των περιοχών αυτών μετά από συνεννόηση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

«Μετά από σύσταση της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για τον κορονοϊό και έπειτα από διαβουλεύσεις με τους κυβερνήτες της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και του Κονέκτικατ, ζήτησα από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) να προχωρήσουν στην έκδοση μιας σθεναρής ταξιδιωτικής οδηγίας, η οποία θα αποδοθεί από τους κυβερνήτες των περιοχών μετά από συνεννόηση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Δεν θα χρειαστεί καραντίνα. Οι πλήρεις λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν από τα CDC απόψε. Ευχαριστώ».

Ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε σε tweet ένα βίντεο, στο οποίο παρουσιάζει ένα πλωτό νοσοκομείο, το οποίο είναι έτοιμο να μεταβεί στην πλέον πληττόμενη πολιτεία των ΗΠΑ, την Νέα Υόρκη και να συνδράμει στην περίθαλψη κρουσμάτων του «αόρατου εχθρού», όπως αποκάλεσε τον κορονοϊό.

«Με το κουράγιο των γιατρών και των νοσηλευτών μας, με τις ικανότητες των επιστημόνων μας και των ερευνητών μας, με την αποφασιστικότητα του αμερικανικού λαού και με την ευχή του Θεού, ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ. Όταν πετύχουμε την νίκη, θα ξεπροβάλλουμε πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι όσο ποτέ στο παρελθόν».

With the courage of our doctors and nurses, with the skill of our scientists and innovators, with the determination of the American People, and with the grace of God, WE WILL WIN THIS WAR. When we achieve this victory, we will emerge stronger and more united than ever before! pic.twitter.com/sFmxKzXdGC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2020