Με τους πολίτες να έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, για να προστατευτούν από την εξάπλωση του κορονοϊού, οι πάπιες του Σηκουάνα, βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν τις βόλτες τους.

Την εικόνα των παπιών να περιφέρονται στους ήσυχους δρόμους του Παρισιού, κατέγραψε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το απόγευμα της Παρασκευής.

VIDEO: 🇫🇷 As France continues its #coronavirus confinement, wildlife is claiming back some of the public space. Ducks are no longer content to stay near the Seine river, they now wander the quiet streets of Paris as on Friday evening near the Comédie Française theatre pic.twitter.com/gacaOvvcbK

