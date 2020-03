ΔΙΕΘΝΗ

Ο μεγιστάνας ιδρυτής της DreamWorks, με περιουσία 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, ανέβασε στο Twitter μια σειρά από φωτογραφίες από το περίφημο superyacht του αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γκέφεν βρίσκεται στις Γρεναδίνες, μια αλυσίδα μικρών νησιών της Καραϊβικής στις Μικρές Αντίλλες, περίπου 2.085 μίλια νότια της Νέας Υόρκης, η οποία είναι το επίκεντρο της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ.

«Ηλιοβασίλεμα χθες. Απομονωμένος στις Γρεναδίνες για να αποφύγω τον ιό. Ελπίζω να είστε όλοι ασφαλείς», έγραψε ο Γκέφεν και οι χρήστες των social media, έσπευσαν να επισημάνουν πόσο εκτός πραγματικότητας ήταν αυτή η ανάρτηση.

«Ίσως αν έκανε μια μεγάλη δωρεά για ιατρικό προστατευτικό εξοπλισμό για τους φορτωμένους με δουλειά νοσηλευτές και γιατρούς μας δεν θα φαινόταν τόσο ελιτιστής κόπανος», ανέφερε χαρακτηριστικά κάποιος χρήστης. Έπειτα από τις σφοδρές αντιδράσεις, ο λογαριασμός του Γκέφεν στο Instagram δεν είναι πλέον διαθέσιμος.

"I'll show The Poors fighting over toilet paper how it's done" — Wayland the Stormbreaker (@GaskillRay) March 28, 2020

Inappropriate tweet when so many are out of work!! One worry the rich never have is pic.twitter.com/i74xXAfW36 — MELISSA 🌊 (@sunday_melissa) March 28, 2020