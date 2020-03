Κατακραυγή προκάλεσαν στην Ινδία οι υγειονομικοί υπάλληλοι που ψέκασαν μια ομάδα μεταναστών εργατών με απολυμαντικό, εν μέσω των φόβων ότι μια ενδεχόμενη μετακίνηση ανθρώπων, σε μεγάλη κλίμακα, από τις πόλεις στην ύπαιθρο θα συμβάλει στην εξάπλωση του νέου κορονοϊού.

Σε ένα βίντεο διακρίνονται οι οικονομικοί μετανάστες που κάθονται σε έναν δρόμο στη Μπαρέιλι, μια περιοχή του κρατιδίου Ουτάρ Πραντές, στη βόρεια Ινδία. Υγειονομικοί υπάλληλοι, που φορούν προστατευτικές στολές στρέφουν τις μάνικες πάνω τους και τους λούζουν με απολυμαντικό.

Watch | Migrant workers and their families in Uttar Pradesh's Bareilly made to squat on roads, sprayed with disinfectant. #CoronavirusLockdown #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/zasJ69VzEO

— NDTV (@ndtv) March 30, 2020