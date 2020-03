Η κορυφή του ουρανοξύστη, φωτίστηκε εν μέσω βροχής τη Δευτέρα, με κόκκινα και λευκά φώτα που αναβόσβηναν γύρω από τη διάσημη «βελόνα» του κτηρίου. Οι ιδιοκτήτες ονόμασαν τον φωτισμό αυτό «καρδιοχτύπι της Αμερικής».

Ο φωτισμός, που μιμείται τη σειρήνα ενός ασθενοφόρου, δίχασε την κοινή γνώμη καθώς κάποιοι το είδαν σαν μια σημαντική κίνηση αλληλεγγύης στη μάχη των γιατρών και των υγειονομικών ενάντια στον κορονοϊό και άλλοι, όπως γράφει η Daily Mail, ένιωσαν «πιο αγχωμένοι από ποτέ».

[1/2] We’ll never stop shining for you.

Starting tonight through the COVID-19 battle, our signature white lights will be replaced by the heartbeat of America with a white and red siren in the mast for heroic emergency workers on the front line of the fight. pic.twitter.com/OYkblLTRHN

— Empire State Building (@EmpireStateBldg) March 30, 2020