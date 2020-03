Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών την Τρίτη οι νεκροί από τον νέο κορονοϊό στη Μεγάλη Βρετανία έχουν φτάσει τους 1.789, καθώς υπήρξε μία αύξηση 27% και 381 θάνατοι από τη Δευτέρα που ο αριθμός των θανάτων ήταν στους 1.408.

Ακόμα καταγράφηκε μία αύξηση 14% στα κρούσματα, τα οποία έφτασαν τους 25.150 σε σχέση με 22.141 τη Δευτέρα.

Συνολικά έχουν ελεγχθεί 143.186 άνθρωποι.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:

As of 9am 31 March, a total of 143,186 people have been tested of which 25,150 tested positive.

As of 5pm on 30 March, of those hospitalised in the UK, 1,789 have sadly died. pic.twitter.com/ctiAd1ty9p

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 31, 2020