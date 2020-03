«Έχουμε μερικούς ακόμα αναπνευστήρες που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων. Θα τους στείλουμε στον κόσμο στις περιοχές όπου αποστέλλει η Τέσλα. Τα έξοδα των συσκευών και οι αποστολές θα είναι δωρεάν. Η μοναδική προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιηθούν από ασθενείς που τους έχουν ανάγκη και να μην στοιβαχτούν σε κάποια αποθήκη», ανέφερε ο Έλον Μασκ σε ένα tweet, χωρίς όμως να κάνει κάποια αναφορά σε αριθμό.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.

— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020