Σύμφωνα με δηλώσεις των γιατρών η κατάσταση του είναι ικανοποιητική και βρίσκεται στο νοσοκομείο λοιμωδών νόσων στον οικισμό Κομμουνάρκα τα περίχωρα της Μόσχας.

Ο ίδιος ο Ντενίς Προτσένκο, ηλικίας 44 ετών, ανακοίνωσε μέσω της σελίδας του στο Facebook ότι διαγνώσθηκε με κορονοϊό, καθώς το τέστ που έκανε ήταν θετικό.

«Αγαπητοί φίλοι, μου προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση η ανησυχία που δείξατε για μένα. Ναι, το τέστ για τον CοV είναι θετικό, αλλά αισθάνομαι εντελώς καλά. Απομονώθηκα στο γραφείο μου, στο οποίο υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να μπορώ να εργάζομαι εξ αποστάσεως, να διευθύνω και να πραγματοποιώ τηλεδιαβουλεύσεις με τους γιατρούς», έγραψε ο Προτσένκο στην σελίδα του στο Facebook.

Ο Προτσένκο προσθέτει ακόμη ότι το ανοσοποιητικό του σύστημα επηρεάστηκε από την δουλειά του τελευταίου μήνα.

Την προηγούμενη εβδομάδα το νοσοκομείο στην Κομμουνάρκα είχε επισκεφθεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε συζητήσει με τον διευθυντή του νοσοκομείου Ντενίς Προτσένκο, ο οποίος τον συνόδευε καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψης του, στην οποία δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα.

Μάλιστα σε φωτογραφίες φαίνεται ότι ο γιατρός έχει ανταλλάξει χειραψία με τον Ρώσο πρόεδρο και σε βίντεο φαίνεται ότι βρέθηκαν στο ίδιο ασανσέρ χωρίς να έχουν μάλιστα ιδιαίτερα μέσα προστασίας.

President Vladimir Putin and chief doctor of Moscow's main coronavirus hospital shared an elevator ride last week.

The doctor now has coronavirus. pic.twitter.com/ESU23EtbGt

— Norbert Elekes (@NorbertElekes) March 31, 2020