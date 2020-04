Η φωτογραφία δείχνει πολλούς άστεγους ξαπλωμένους στο τσιμέντο και τοποθετημένους σε «κουτιά» με απόσταση 2 μέτρων ανάμεσά τους.

Σύμφωνα με το abcnews, ένα καταφύγιο αστέγων έκλεισε τις πόρτες του μετά από ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού, με αποτέλεσμα 500 άνθρωποι να βρεθούν στο δρόμο.

Las Vegas set up a homeless "shelter" in a parking lot, after a shelter for 500 people had to close because of a #coronavirus infection. People are sleeping in the open air.

Hotels there are mostly empty after all nonessential businesses were ordered closed. pic.twitter.com/ZIrFOrk124

