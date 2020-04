Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών την Τετάρτη οι νεκροί από τον νέο κορονοϊό στη Μεγάλη Βρετανία έχουν φτάσει τους 2.352, μία αύξηση 563 θανάτων σε σχέση με την Τρίτη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται περισσότεροι από 500 θάνατοι στη χώρα από την έναρξη της πανδημίας.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πλέον έχουν φτάσει τα 29.474 καθώς αυξήθηκαν κατά 4.324, ενώ έχουν διενεργηθεί 152.979 διαγνωστικά τεστ.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:

As of 9am 1 April, a total of 152,979 people have been tested of which 29,474 tested positive.

As of 5pm on 31 March, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 2,352 have sadly died. pic.twitter.com/IUqkO6W3Dx

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 1, 2020