Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε επίθεση σε Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράκ από το Ιράν, δεν θα μείνει αναπάντητη.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτουμε, το Ιράν και οι “αντιπρόσωποί” του προετοιμάζουν μια ύπουλη επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων και/ή εγκαταστάσεων στο Ιράκ. Αν αυτό συμβεί, το Ιράν θα πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2020