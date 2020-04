Στην ανακοίνωση του γεγονότος, προχώρησε ο Νεντ Λάμοντ, κυβερνήτης του Κονέκτικατ. «Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι το μωρό ήταν θετικό στον Covid-19. Μας ραγίζει την καρδιά. Νομίζουμε ότι είναι ένα από τα νεότερα θύματα σε όλον τον κόσμο που πέθανε από επιπλοκές συνδεόμενες με τον Covid-19», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter ο κυβερνήτης.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)

— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) April 1, 2020