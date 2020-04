«Θα αυξήσουμε μαζικά τα τεστ», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter από το διαμέρισμά του στην Ντάουνινγκ Στριτ όπου βρίσκεται σε καραντίνα αφότου διαγνώστηκε θετικός στην COVID-19 την περασμένη εβδομάδα.

«Με αυτό τον τρόπο θα λύσουμε τον γρίφο του κορονοϊού και θα τον νικήσουμε στο τέλος», είπε ο Συντηρητικός ηγέτης.

Here's an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS.

We will beat coronavirus together by staying at home, protecting our NHS and saving lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/FOYfvzlQPC

