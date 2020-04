Σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση των αρχών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα καταγράφηκαν περισσότεροι από 500 θάνατοι, με τους νεκρούς από τον νέο κορονοϊό να φτάνουν τους 2.921, καθώς 569 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες.

Τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 4.244 σε σχέση με την Τρίτη, φτάνοντας συνολικά τα 33.718, ενώ συνολικά έχουν διενεργηθεί 163.194 διαγνωστικά τεστ.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:

As of 9am 2 April, a total of 163,194 people have been tested of which 33,718 tested positive.

As of 5pm on 1 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 2,921 have sadly died. pic.twitter.com/AbPp29Ijwv

