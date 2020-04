ΔΙΕΘΝΗ

«Σήμερα έδωσα μία εντολή με βάση τον Νόμο Αμυντικής Παραγωγής για να εξασφαλίσω ότι οι εγχώριες κατασκευαστικές εταιρίες θα μπορούν να παράγουν τους αναπνευστήρες που χρειαζόμαστε για να σώσουμε τις ζωές των Αμερικανών», ανέφερε σε μία δήλωση του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη δήλωση επίσης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εντολή θα βοηθήσει τις εγχώριες κατασκευαστικές εταιρίες να «εξασφαλίσουν τις προμήθειες υλικών που χρειάζονται για να φτιάξουν αναπνευστήρες για να νικήσουν τον νέο κορονοϊό.

Η χρήση του Νόμου Αμυντικής Παραγωγής θα απαλείψει τα εμπόδια τα οποία απειλούσαν την παραγωγή αναπνευστήρων.

«Η σημερινή εντολή θα σώσει ζωές και θα απαλείψει τα εμπόδια στην αλυσίδα εφοδιασμού, τα οποία απειλούσαν τη γρήγορη παραγωγή αναπνευστήρων», προσθέτει στη δήλωση του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η εντολή διατάσει τον γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τσαντ Γουλφ και τον γραμματέα των Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών, Άλεξ Αζάρ, «να χρησιμοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες εξουσίες σύμφωνα με τον Νόμο Αμυντικής Παραγωγής για να διευκολύνουν τον εφοδιασμό με υλικά θυγατρικές τους ή τις ίδιες τις εταιρίες: General Electric Company, Hill-Rom Holdings, Inc., Medtronic Public Limited Company, ResMed Inc., Royal Philips N.V. και Vyaire Medical, Inc., για την παραγωγή αναπνευστήρων».

Πηγή: CNN