Με βίντεο που ανέβασε στο Twitter, ο Βρετανός πρωθυπουργός ενημερώνει ότι αν και αισθάνεται καλύτερα, πρέπει να παραμείνει σε αυτοαπομόνωση καθώς ο πυρετός επιμένει.

Μάλιστα, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μείνουν σπίτι και να ακολουθούν τις οδηγίες. «Καταλαβαίνω ότι αρκετοί από εσάς -ειδικά αν υπάρχουν παιδιά μέσα στο σπίτι- θα αρχίζετε να “τρελαίνεστε” αλλά σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ακολουθήστε τις οδηγίες» λέει χαρακτηριστικά ο Μπόρις Τζόνσον.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

