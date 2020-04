Πέθανε σήμερα, μετά από 288 ημέρες απεργίας πείνας, η Helin Bölek, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Grup Yorum.

Η Bölek που έκανε απεργία πείνας διαμαρτυρόμενη για την άδικη φυλάκισή της, άφησε την τελευταία της πνοή στο Σπίτι της Αντίστασης, στην περιοχή Κιουτσούκ Αρμουτλού.

Η τραγουδίστρια μαζί με ακόμα ένα μέλος του συγκροτήματος, τον Ibrahim Gökçek, είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας ως διαμαρτυρία για στις διώξεις των τουρκικών αρχών, τις απαγωγές και φυλακίσεις συνεργατών τους και μελών του συγκροτήματος Grup Yorum, καθώς το καθεστώς Ερντογάν τους θεωρούσε τρομοκράτες λόγω των πολιτικοποιημένων τραγουδιών τους.

Συγκεκριμένα οι δυο μουσικοί ζητούσαν να απελευθερωθούν όλα τα μέλη του Grup Yorum και να αποσυρθούν οι δικαστικές διώξεις, να σταματήσουν οι έφοδοι της αστυνομίας στο Πολιτιστικό τους Κέντρο Idil και στα γραφεία τους, να καταργηθεί η επικήρυξη των μελών του συγκροτήματος και να ακυρωθούν τα εντάλματα σύλληψής τους και να αρθεί η απαγόρευση των συναυλιών του Grup Yorum.

All Helin wanted to do was to sing her songs freely.

AKP fascism is responsible for her death. The demands were very simple to meet. pic.twitter.com/Nx4S9VEdiL

— Free Grup Yorum! (@freegrupyorum) April 3, 2020