Την αποθέωση από το πλήρωμά του αεροπλανοφόρου, USS Roosevelt, γνώρισε ο κυβερνήτης του, Μπρετ Κροζίερ, ο οποίος αποκάλυψε την προηγούμενη εβδομάδα με επιστολή του στην κυβέρνηση την κατάσταση με τα κρούσματα στο πλοίο.

Ο κυβερνήτης του αεροπλανοφόρου, ζητούσε μάλιστα την άδεια ώστε να αποβιβάσει το πλήρωμά του στο Γκουάμ, ώστε να σταματήσει η εξάπλωση του ιού στο αεροπλανοφόρο. Για την κίνησή του αυτή, ο Μπρετ Κροζίερ, απαλλάχθηκε των καθηκόντων του και αποχώρησε από το πλοίο, με τους ναύτες του να ζητωκραυγάζουν το όνομά του, αναγνωρίζοντας ότι μπήκε μπροστά για να τους προστατέυσει.

Here is Captain Crozier walking away from his ship while sailors chant his name after he was relieved from duty for blowing the whistle on a coronavirus contamination aboard the USS Roosevelt.

He sacrificed himself and it sounds like everyone knows it. pic.twitter.com/hwiu7Z1MVV

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) April 3, 2020