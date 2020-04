Η Κάρι Σίμοντς σε διαμέρισμα μόνη της, μετά τη διάγνωση πως ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας έχει κορονοϊό.

Όπως ανέφερε η Σίμοντς, δεν έχει κάνει τεστ για τον COVID-19.

«Την τελευταία εβδομάδα είμαι στο κρεβάτι με συμπτώματα κορονοϊού. Δεν χρειάστηκε να κάνω τεστ και μετά από επτά μέρες ξεκούρασης νιώθω δυνατότερη», ανέφερε.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.

Παρατείνει την περίοδο της καραντίνας ο Μπόρις Τζόνσον, που έχει διαγνωστεί με κορονοϊό και έχει υψηλό πυρετό.

Με βίντεο που ανέβασε στο Twitter, ο Βρετανός πρωθυπουργός ενημερώνει ότι αν και αισθάνεται καλύτερα, πρέπει να παραμείνει σε αυτοαπομόνωση καθώς ο πυρετός επιμένει.

Μάλιστα, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μείνουν σπίτι και να ακολουθούν τις οδηγίες. «Καταλαβαίνω ότι αρκετοί από εσάς -ειδικά αν υπάρχουν παιδιά μέσα στο σπίτι- θα αρχίζετε να “τρελαίνεστε” αλλά σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ακολουθήστε τις οδηγίες» λέει χαρακτηριστικά ο Μπόρις Τζόνσον.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020