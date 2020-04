Σύμφωνα με δημοσίευμα της Metro, ένα πάρκο στο Λάμπεθ έκλεισε τις πύλες του αφού 3.000 Βρετανοί το επισκέφθηκαν το Σάββατο, αγνοώντας τις συστάσεις των ειδικών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Το δημοτικό συμβούλιο έγραψε στο Twitter ότι το πάρκο Μπρόκγουελ στο Μπρίξτον θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου μετά από «απαράδεκτη συμπεριφορά μιας μειοψηφίας».

Despite clear advice, over 3000 people spent today in Brockwell Park, many of them sunbathing or in large groups. This is unacceptable. Unfortunately, the actions of a minority now means that, following police advice, Brockwell Park will be closed tomorrow. #StayHome

Το ίδιο συνέβη και στο Primrose Hill, όπου η αστυνομία απομάκρυνε περισσότερους από 100 ανθρώπους που «απολάμβαναν τον ήλιο». Μάλιστα, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές κάποιοι επέστρεφαν δριμύτεροι. «Απογοήτευση είναι η μόνη λέξη που μπορεί να περιγράψει αυτό που νιώσαμε στο Primrose Hill. Απομακρύναμε πάνω από 100 ανθρώπους που έκαναν πικ νικ, ηλιοθεραπεία και βολτες με φίλους» γράφουν στο Twitter.

#Disappointed is the only word to describe what we found in #PrimroseHill park today.

We moved on 100+ people who we found with full picnics or blankets sunbathing or catching up with their friends!

Check out a photo we took when we then returned a short while later... pic.twitter.com/4LUEubrDKr

— Camden Town & Primrose Hill Police (@MPSCamandPrim) April 4, 2020