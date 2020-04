Ο Μαχμούντ Τζιμπρίλ, πρώην επικεφαλής του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου, της προσωρινής πολιτικής αρχής που συγκρότησε η λιβυκή εξέγερση κατά του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, πέθανε σήμερα από επιπλοκές της ασθένειας Covid-19, έγινε γνωστό από το κόμμα του.

Ο Τζιμπρίλ, ηλικίας 68 ετών, "πέθανε σήμερα στο Κάιρο ύστερα από νοσοκομειακή νοσηλεία δύο εβδομάδων", δήλωσε ο Χάλεντ αλ Μρίμι, γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Εθνικών Δυνάμεων (AFN), του κόμματος που ίδρυσε και ηγήθηκε από το 2012 ο Τζιμπρίλ.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε και ο Απελευθερωτικός Στρατός της Λιβύης σε ανάρτησή του στο twitter.

The former Prime Minister of #Libya, Dr. Mahmoud #Jibril, passed away in Cairo today after suffering from the #coronavirus infection. #Libya pic.twitter.com/uKQAf0ZVQX

— M.LNA (@LNA2019M) April 5, 2020