Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Άγκυρας Αϊκούτ Οζκιούλ κατάφερε να απομονώσει τον ιό SARS-COV-2, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την παρασκευή εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού.

Τη σημαντική αυτή εξέλιξη ανακοίνωσε το ίδιο το πανεπιστήμιο με ανάρτηση στο Twitter. «Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοτεχνολογίας του πανεπιστημίου μας, o Καθηγητής Αϊκούτ Οζκιούλ, κατάφερε να απομονώσει τον ιό SARS-COV-2, κάνοντας το πρώτο βήμα για την παραγωγή ορού, εμβολίου και φαρμάκων κατά του κορονοϊού!» ανέφερε η ανάρτηση ενώ ξεχωριστή ανάρτηση του Ινστιτούτου του καθηγητή Οζκιούλ, ανέφερε: «αυτή είναι μόνο η αρχή. Είμαστε αποφασισμένοι και γεμάτοι φιλοδοξία. Ένας τούρκος επιστήμονας απομόνωσε τον ιό!».

Ankara University Biotechnology Institute's director, Prof. Dr. Aykut Özkul succeeded in isolating the SARS-COV-2 virus, the first step in producing serum, vaccine and medication against Coronavirus (Covid-19)! #TogetherWeWillSucceed #AnkaraUniversity https://t.co/2ctXWsBnXw

— Ankara University (@AnkaraUni_en) April 5, 2020