As of 9am 6 April, 252,958 tests have concluded, with 13,069 tests on 5 April (excl. Northern Ireland).

208,837 people have been tested of which 51,608 tested positive.

As of 5pm on 5 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus 5,373 have died. pic.twitter.com/pHxcJHd3pj

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 6, 2020