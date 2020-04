Ο Τζόνσον ήταν ο πρώτος ηγέτης παγκοσμίως που ανακοίνωσε ότι είχε προβληθεί από τον COVID-19.

Τα συμπτώματα όπως πυρετός και βήχας, δεν υποχωρούσαν και πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου St Thomas στο Γουέστμινστερ, κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Τζόνσον εισήχθη στη ΜΕΘ εξαιτίας της έντονης δύσπνοιας που ένιωθε.

Δυο ώρες πριν γίνει γνωστό ότι ο Μπόρις Τζόνσον είχε μεταφερθεί στη ΜΕΘ, η Ντάουνινγκ Στριτ επέμενε πως ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν ακόμη επικεφαλής της μάχης κατά του κορονοϊού.

Λίγη ώρα αφού ο υπουργός Εξωτερικών και πρώτος τη τάξει υπουργός (ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον πρωθυπουργό) Ντόμινικ Ράαμπ είχε τελειώσει την καθημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό, ο Μπόρις Τζόνσον εισήχθη στη ΜΕΘ.

To πρωί της Δευτέρας ο Τζόνσον, με μήνυμά του στο Twitter, ανέφερε πως υποβάλλεται σε τεστ ρουτίνας για τα συμπτώματα του κορονοϊού, αλλά η διάθεσή του είναι καλή και βρίσκεται σε επαφή με την ομάδα του.

«Κατόπιν συμβουλής του γιατρού μου, πήγα στο νοσοκομείο για μερικά τεστ ρουτίνας καθώς εξακολουθώ να έχω συμπτώματα του κορονοϊού», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter. «Η διάθεσή μου είναι καλή και παραμένω σε επαφή με την ομάδα μου, καθώς εργαζόμαστε μαζί για να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό και να κρατήσουμε όλους ασφαλείς».

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

«Όλη μου η στήριξη στον Μπόρις Τζόνσον, την οικογένειά του και τον βρετανικό λαό αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο Μακρόν με tweet του. «Του εύχομαι να ξεπεράσει γρήγορα αυτή την ταλαιπωρία», συμπλήρωσε.

I send all my support to Boris Johnson, to his family and to the British people at this difficult moment. I wish him a speedy recovery at this testing time.

«Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου βρίσκονται με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και την οικογένειά του καθώς συνεχίζει να λαμβάνει φροντίδα στο νοσοκομείο», δήλωσε με tweet της η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι. «Αυτός ο φρικτός ιός δεν κάνει διακρίσεις. Όλοι μπορεί να μολυνθούν. Όλοι μπορεί να τον μεταδώσουν», τόνισε.

My thoughts and prayers are with @BorisJohnson and his family as he continues to receive treatment in hospital.

This horrific virus does not discriminate. Anyone can get it. Anyone can spread it. Please #StayHomeSaveLives

