Με αφορμή τον εορτασμό του τριήμερου φεστιβάλ Κινγκμίνγκ, όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN, πλήθος κόσμου έσπευσε στο πάρκο Χουανγκσάν στην επαρχία Ανχουέι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα μάλιστα οι τοπικές αρχές προσέφεραν δωρεάν είσοδο.

Οι εικόνες που παρατηρήθηκαν λοιπόν την περασμένη Κυριακή, μετά και την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού, είναι ενδεικτικές. Χιλιάδες άνθρωποι στριμώχτηκαν στο πάρκο, άλλοι φορώντας μάσκα και άλλοι χωρίς, και απόλαυσαν τη βόλτα τους στην εξοχή.

#Huangshan Mountain, a 5-A tourist attraction in East #China's Anhui Province, closed to tourists on Sunday morning due to an overflow of tourists after it exempted its 190 yuan ($26.7) entrance fee to residents of the province to promote tourism amid #COVID19. pic.twitter.com/DAffe2zhI1

— Global Times (@globaltimesnews) April 5, 2020