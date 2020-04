Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας επέλεξε να επιτεθεί αυτή την φορά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορησε συγκεκριμένα τον ΠΟΥ πως εκδίδει κακές συστάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πραγματικά τα έκανε μαντάρα», έγραψε ο Τραμπ σε ένα tweet. «Για κάποιο λόγο, αν και χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ, είναι όμως πολύ κινεζο-κεντρικός. Θα το εξετάσουμε αυτό. Ευτυχώς, απέρριψα τις συστάσεις τους να κρατήσουμε ανοικτά τα σύνορα στην Κίνα. Γιατί μας έδωσαν μια τόσο εσφαλμένη σύσταση;».

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020