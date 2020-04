ΔΙΕΘΝΗ

Ήδη από το πρωί της Τρίτης υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων στο Μιλγουόκι, σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της πολιτείας, καθώς πολλά μέλη των εφορευτικών επιτροπών παραιτήθηκαν, με αποτέλεσμα από τα 180 εκλογικά τμήματα να λειτουργήσουν μόλις πέντε, και το αποτέλεσμα ήταν οι ουρές των ψηφοφόρων να φτάνουν αρκετά τετράγωνα πιο κάτω και φυσικά να υπάρχει μεγάλος συνωστισμός και όχι πάντα με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

In Milwaukee standing on line to vote in the WI Primary and Local Election during the Pandemic. Thanks a million WI Leg, WI Supreme Crt, and SCOUS. #WisconsinPandemicVoting #WisconsinPrimary pic.twitter.com/75juwFDDSs — Chris Williams (@n0th00tie) April 7, 2020

In Milwaukee, amid a #CoronavirusPandemic, only 5 of 180 polling places are open for today. In Waukesha, only 1 polling place is open. The lines are already overwhelming. Wear safety gear. Bring your own ✏️. Protect yourself. Protect democracy.pic.twitter.com/S0DnbMGMmO — John Nichols (@NicholsUprising) April 7, 2020

It is election day in Wisconsin. Voters are outside Riverside High School waiting to vote. pic.twitter.com/1QuJWSiQdz — David Charles Bakken (@DavidBakkenWISN) April 7, 2020

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα καθώς μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όσοι μπορούσαν να ψηφίσουν μέσω e-mail, πλέον δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Στην Ουακίσα μία πόλη περίπου 70.000, η διαδικασία της ψηφοφορίας ελλείψει ατόμων για εφορευτική επιτροπή διεξάγεται σε μόλις ένα εκλογικό τμήμα. Περίπου το 42% του εκλογικού σώματος είχε ζητήσει να ψηφήσει μέσω e-mail.

Polls open in minutes. Here’s a look at the line in Waukesha, the city’s only polling location pic.twitter.com/Uqg08gannt — Matt Smith (@mattsmith_news) April 7, 2020

Οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι επέμεναν στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας παρά την πανδημία του νέου κορονοϊού κέρδισαν τη Δευτέρα δύο δικαστικές μάχες στο Ανώτατο Δικαστήριο, από τους Δημοκρατικούς που ζητούσαν αναβολή.

Αρχικά το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Δημοκρατικού κυβερνήτη της πολιτείας του Ουισκόνσιν, Τόνι Ίβερς ν’ αναβληθούν οι εκλογές μέχρι τον Ιούνιο και ανέτρεψε την απόφαση ενός κατώτερου δικαστηρίου, το οποίο έδινε στους ψηφοφόρους ακόμα έξι μέρες για να ψηφήσουν μέσω e-mail, μέχρι τις 13 Απριλίου. Με απόφαση λοιπόν του Ανώτατου Δικαστηρίου αυτή η παράταση δεν ισχύει.

Όλες οι υπόλοιπες πολιτείες που είχαν προγραμματίσει εκλογικές διαδικασίες μέσα στον Απρίλιο, είτε τις μετέφεραν σε άλλη ημερομηνία είτε κανόνισαν να διεξαχθούν μέσω e-mail.

Στο Ουισκόνσιν μέχρι το βράδυ της Δευτέρας είχαν καταγραφεί 2.511 κρούσματα του νέου κορονοϊού και 85 νεκροί.

Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και στον Μπέρνι Σάντερς, καθώς και για ένα μέλος στο Ανώτατο Δικαστήριο και για τοπικούς αξιωματούχους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έμεινε αμέτοχος ούτε στο συγκεκριμένο ζήτημα καθώς προτρέπει τον λαό του Ουισκόνσιν να πάει να ψηφήσει και συγκεκριμένα για το Ανώτατο Δικαστήριο προτείνει τον Ντάνιελ Κέλι για τη «Δικαιοσύνη», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Wisconsin, get out and vote NOW for Justice Daniel Kelly. Protect your 2nd Amendment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

Με πληροφορίες από CNN