ΔΙΕΘΝΗ

Εκατοντάδες επιβάτες ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τη Γουχάν με τρένο, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη τοπική ώρα, καθώς οι αρχές προχωρούν στην άρση του αποκλεισμού που είχε επιβληθεί πριν από 2 μήνες στην κινεζική πόλη, εστία της επιδημίας της νόσου Covid-19.

Τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας), οι αρχές ήραν τους περιορισμούς βάσει των οποίων απαγορευόταν να φύγει κανείς από την Γουχάν, μια ένδειξη ότι η χώρα κατευθύνεται προς το τέλος της υγειονομικής κρίσης.

Από τις 23 Φεβρουαρίου, οι κάτοικοι της πόλης των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, στο κέντρο της Κίνας, δεν μπορούσαν να βγουν εκτός των συνόρων της.

Meanwhile, lockdown lifted in Wuhan with a light show as the world goes into darkness. pic.twitter.com/VPOipy5sqO — Trendulkar (@Trendulkar) April 7, 2020

Σε έναν από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της πόλης, ο ενθουσιασμός του πλήθους ήταν ορατός, την ώρα που εκατοντάδες επιβάτες περίμεναν το τρένο τους, περιέγραψαν δημοσιογράφοι του AFP.

«Για 77 ημέρες ήμουν κλεισμένος» είπε με χαρά ένας άνδρας, που δεν ήθελε να δώσει το όνομά του, και δεν έκρυβε την ανυπομονησία του για να επιστρέψει στην Τσανγκσά, σε απόσταση περίπου 350 χλμ.

Αξιωματούχοι υπενθύμιζαν στους ταξιδιώτες τα μέτρα υγιεινής και να τηρούν απόσταση 1 μέτρου, την ώρα που σε μια ανακοίνωση που προβαλλόταν, η Γουχάν περιγραφόταν ως «πόλη των ηρώων».

Listen to the horn of a new beginning! First batch of vehicles passed through the #Wuhan West toll station at 12:00 am as the city lifted its traffic restrictions on Wednesday. pic.twitter.com/ggWFdgiWkf — Global Times (@globaltimesnews) April 7, 2020

An aerial video shows cars lining up and driving out of the #Wuhan West Expressway after the city lifted the 76-day lockdown and resumes outbound traffic at 12:00 am on Wednesday. pic.twitter.com/Bqqkje5AIg — Global Times (@globaltimesnews) April 7, 2020

“I complained, I cursed; the moment I heard about the travel ban being lifted, my heart almost jumped out of my throat”Listen to what ordinary people in #Wuhan say about the 76-day lockdown and springtime that enlightens hope as #China fights #COVID19 https://t.co/IwxW323PYH pic.twitter.com/cSDfgZxVad — Global Times (@globaltimesnews) April 7, 2020

Μία ημέρα πριν και για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας, το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για μηδενικά νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα.

Στη Γουχάν, ο αριθμός των πτήσεων και των δρομολογίων των τρένων παραμένει περιορισμένος προς το παρόν. Η Γουχάν θα διατηρήσει διάφορους περιορισμούς στις μετακινήσεις στην πόλη για να εμποδίσει κάθε πιθανή ανάκαμψη των κρουσμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ