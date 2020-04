Σύμφωνα με το Insider.gr, μαραθώνια είναι η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup που θα κρίνει αν θα υπάρξει μια συντονισμένη μεγάλης κλιμακας δράση από την ΕΕ για τον περιορισμό των επιπτώσεων του κορονοϊού στην οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τηλεδιάσκεψη έχει διακοπεί από τις 20:00 και πιθανότατα θα συνεχιστεί μετά τις 00:00, ενώ καθυστέρησε μία ώρα ξεκινώντας τελικά στις 17:00. Οι ανακοινώσεις αναμένονται στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης.

Work towards an ambitious EU economic policy response to #COVID19 is well on track but not there yet. Press conference moved to 10am (brussels time) #Eurogroup. Good night https://t.co/AwrZWsNdN9

— LuisRego (@ljrego) April 7, 2020