Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας, υπήρξε μία αύξηση 152 περισσότερων νεκρών από την Τρίτη, με τον αριθμό των θανάτων να καταγράφει αρνητικό ρεκόρ, 938 νεκρών από τον νέο κορονοϊό σε 24 ώρες. Συνολικά 7.097 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της πανδημίας.

Παράλληλα τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 5.492 και έφτασαν τα 60.733 συνολικά έχουν ελεγχθεί 232.708 άνθρωποι. Την Τρίτη τα κρούσματα ανέρχονταν σε 55.242.

