Σύμφωνα με την ενημέρωση του κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, μέσα σε 24 ώρες στη Νέα Υόρκη καταγράφηκαν 799 θάνατοι, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον σε 7.067, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 151.171.

Ωστόσο, στα λεγόμενά του υπήρχε και μία μικρή νότα αισιοδοξίας για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς όπως είπε ο αριθμός των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλός, εκτιμώντας πως τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης λειτουργούν.

«Βρισκόμαστε στη φάση της επιπεδοποίησης της καμπύλης, είχαμε μια αύξηση των εισαγωγών της τάξης των 200», ο «χαμηλότερος αριθμός που έχουμε ποτέ καταγράψει από τότε που ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης», σημείωσε ο κυβερνήτης, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

NEW: New York Gov. Andrew Cuomo says daily hospitalization rate "is the lowest number we've had since this nightmare started."

"The hospitalization rate does suggest that it's coming down and we are flattening the curve." https://t.co/cOJMDylemv pic.twitter.com/W0bHhCPo55

— ABC News (@ABC) April 9, 2020