Όπως γράφει το CNN, οι κάτοικοι της Πουντζάμπ είδαν με έκπληξη την οροσειρά των Ιμαλαϊών και μάλιστα από απόσταση 130 χιλιομέτρων, χάρη στην εντυπωσιακή μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έπειτα από το γενικό lockdown λόγω κορονοϊού.

Κάτοικοι της πόλης Τζαλαντάρ και των γύρω περιοχών ανέβασαν φωτογραφίες με την θέα από τα σπίτια τους λέγοντας ότι έχουν να δουν τα Ιμαλάϊα πολλές δεκαετίες! «Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια μπορώ να δω τα Ιμαλάια, καθώς η καραντίνα καθάρισε την ατμόσφαιρα. Απλά απίστευτο» γράφει η Μάντζιτ Κανγκ.

This was the view from our rooftop at home in Punjab India. For the first time in almost 30 years could clearly see the Himalayas due to India’s lockdown clearing air pollution. Just amazing! 🙏🏽 pic.twitter.com/WmWZYQ68lC

Στο Δελχί, η ατμοσφαιρική ρύπανση υποχώρησε κατά 44% και σε άλλες 85 πόλεις σε όλη την Ινδία, ο αέρας καθάρισε από την πρώτη κιόλας εβδομάδα του lockdown.

What nature really is and how we screwed it up.

This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR

