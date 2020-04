Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των υγειονομικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου συνολικά τις τελευταίες 24 ώρες ανακοινώθηκαν 980 νέοι θάνατοι από τον νέο κορονοϊό, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 8.958.

Ακόμα ανακοινώθηκαν 5.706 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των ατόμων που έχουν νοσήσει από τον Covid-19 σε 73.758.

Συνολικά έχουν εξεταστεί 256.605 άνθρωποι και έχουν διενεργηθεί 316.836 τεστ.

As of 9am 10 April, 316,836 tests have concluded, with 19,116 tests on 9 April.

256,605 people have been tested of which 73,758 tested positive.

As of 5pm on 9 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 8,958 have sadly died. pic.twitter.com/m6gDZBMUWb

