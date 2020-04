Θλίψη προκάλεσε στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο χαμός του Στέρλινγκ Μος ο οποίος εδώ και χρόνια έδινε μάχη με βαριά ασθένεια.

Η προσωπική του γιατρός, η οποία ήταν κοντά του αυτές τις δύσκολες ημέρες ανέφερε: «Ηταν αρκετά κουρασμένος στο τέλος. Εκλεισε τα όμορφα του μάτια κι αυτό ήταν».

Ο Μος αποτέλεσε έναν από τους σπουδαιότερους πιλότους της Formula 1, έχοντας 212 νίκες σε 529 αγώνες, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να κερδίσει ποτέ του το πρωτάθλημα.

Sadly we have lost a great of our sport.

A real ‘all rounder’ and our 2016 Lifetime Achievement Award winner.

RIP Sir Stirling Moss

Our thoughts are with his family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/ADQRM2QNz9

