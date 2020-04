Η Frontex την Κυριακή εντόπισε τέσσερα φουσκωτά σκάφη, ένα εκ των οποίων είχε αναποδογυρίσει και «υποθέτουμε ότι βυθίστηκε ενώ επέβαιναν άνθρωποι σε αυτό», ανέφερε μέσω του Twitter η οργάνωση Sea-Watch International.

Seit Freitag wissen wir und alle Behörden von 4 Booten in Seenot mit insgesamt 250 Menschen an Bord.

1 ist bereits gesunken.

Kein Staat rührt sich, um die übrigen 3 Boote zu retten, sie werden zum Sterben allein gelassen.#Ostern in Europa.https://t.co/pwG8qvbxR5

