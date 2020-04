«Υπάρχουν τουλάχιστον 11 επιβεβαιωμένοι νεκροί και πολλές υλικές ζημιές κατά μήκος της πολιτείας», ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών του Μισισίπι.

«Εβδομήντα δύο χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αυτή τη στιγμή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», πρόσθεσε ο οργανισμός, επισημαίνοντας πως οι αριθμοί αυτοί ενδεχομένως να καταγράψουν άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Την Κυριακή, ο Τέιτ Ρίβς, ο κυβερνήτης της πολιτείας του Μισισίπι, κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Κηρύσσω απόψε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να προστατεύσω την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων του Μισισίπι, το οποίο σάρωσαν ανεμοστρόβιλοι και καταιγίδες», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter, διαβεβαιώνοντας τους κατοίκους ότι «δεν είναι μόνοι».

Tonight, I declared a state of emergency to protect the health and safety of Mississippians in response to the severe tornadoes and storms hitting across the state. 1/3 pic.twitter.com/sp81yoUhqt

— Tate Reeves (@tatereeves) April 13, 2020