Η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε ότι συνεχίζει να δίνει μάχη με τις φλόγες, αλλά διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα βίντεο που αναρτήθηκε από Ουκρανό ξεναγό δείχνει τις φλόγες να είναι σε κοντινή απόσταση από το κέλυφος που έχει τοποθετηθεί πάνω στον αντιδραστήρα 4 που εξερράγη στο χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία.

Ο Γιαροσλάβ Γιεμελιανένκο στην ανάρτησή του στο Facebook χαρακτηρίζει την κατάσταση κρίσιμη. Όπως αναφέρει «η πυρκαγιά επεκτείνεται ταχέως και είχε φτάσει στην εγκαταλελειμμένη πόλη Πρίπιατ, δύο χιλιόμετρα από το σημείο όπου βρίσκεται το «πιο ενεργό ραδιενεργό απόβλητο ολόκληρης της ζώνης του Τσερνόμπιλ».

Wildfires are tearing through Chernobyl’s exclusion zone because 2020 seems intent on finding unique ways to express its hatred of us.

