Οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες μικροεστίες στο δάσος που σιγόκαινε αλλά δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχείρησαν εκατοντάδες πυροσβέστες με τη συνδρομή και εναέριων μέσων.

«Προσπαθούμε να σταματήσουμε την εξάπλωση από τις πολλές εστίες της πυρκαγιάς», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας, ο Βολόντιμιρ Ντέμτσουκ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση τη Δευτέρα ένα αεροπλάνο έριξε 538 τόνους νερού, ενώ τα επίπεδα ραδιενέργειας γύρω από το Κίεβο βρίσκεται σε «φυσιολογικά επίπεδα».

For anyone who hasn’t seen the news, #Chernobyl has been on fire for the past week. Forest fires are normal & almost annual here... but this was a big one. While the rains that started today have mostly put out the active fires, already a huge amount of damage has been done. pic.twitter.com/uuI8Qvz4uU

— Darmon Richter (@DarmonRichter) April 14, 2020