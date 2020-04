Ο κόσμος ευχαρίστησε τον «αφανή ήρωα» στη μάχη ενάντια στον νέο κορονοϊό, τον πνευμονολόγο στο νοσοκομείο Manchester Memorial, Σαούντ Ανσουάρ, με μία «παρέλαση αυτοκινήτων» έξω από το σπίτι του, στο Νότιο Γουίντσορ.

Ο Σαούντ Ανσουάρ, εκτός από τη δουλειά του στο νοσοκομείο συνεργάστηκε με ένα μηχανικό και έναν κατασκευαστή για δημιουργία ενός αναπνευστήρα, ο οποίος μπορεί να περιθάλψει μέχρι και επτά ασθενείς, προκειμένου να βοηθήσει στην έλλειψη εξοπλισμού που υπάρχει.

Σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ο συγκεκριμένος αναπνευστήρας είναι πειραματικός και θα εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη.

Residents in Connecticut threw an ‘unsung heroes parade’ for a Pakistani-American doctor who created a ventilator that can treat seven #coronavirus patients at once. pic.twitter.com/QZYKe76yzu

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 14, 2020