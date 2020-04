Σύμφωνα ανέφερε την Τρίτη το κρατικό ειδησεογραφικό δίκτυο Xinhua, η κινέζικη κυβέρνηση ενέκρινε τη δοκιμή σε ανθρώπους δύο πειραματικών εμβολίων για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού.

Τα εμβόλια αναπτύσσονται από μία ομάδα της εταιρίας Sinovac Biotech με έδρα το Πεκίνο και από το Ινστιτούτο Βιολογικών Προϊόντων της Γουχάν, που συνδέεται με τον Εθνικό Σύνδεσμο Φαρμακοποιών.

Τον Μάρτιο η Κίνα έδωσε το «πράσινο φως» για ακόμα μία κλινική δοκιμή ενός υποψήφιου εμβολίου ενάντια στον Covid-19, από την Στρατιωτική Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών και την εταιρία CanSino Bio.

Στην Κίνα έχουν εντοπιστεί 82.241 κρούσματα και έχουν καταγραφεί 3.341 από τον νέο κορονοϊό.

