Ο αριθμός των θανάτων που καταγράφονται καθημερινά στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης αυξήθηκε και πάλι, όμως ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο υποστηρίζει ότι η επιβράδυνση της πανδημίας είναι γεγονός.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκαν 778 νέοι θάνατοι στην Νέα Υόρκη (από 671 χθες), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 10.834.

Ο κυβερνήτης είπε ότι οι εισαγωγές σε νοσοκομεία μειώθηκαν και πάλι, μολονότι περίπου 1.600 άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον Covid-19 χρειάστηκε να νοσηλευτούν το τελευταίο 24ωρο.

New York saw total hospitalizations fall for the first time since the onset of the coronavirus pandemic, Governor Andrew Cuomo said pic.twitter.com/KY2Rw8oxHK — Reuters (@Reuters) April 14, 2020

Ο Κουόμο, μαζί με τους ομολόγους του άλλων πέντε πολιτειών των βορειοανατολικών ΗΠΑ, έχει συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας ώστε να επεξεργαστούν ένα κοινό σχέδιο σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων.

Η πρωτοβουλία αυτή εξόργισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε τη Δευτέρα ότι είναι ο μοναδικός που έχει την εξουσία να αποφασίσει το πότε θα επανεκκινήσει η οικονομία.

Ο Κουόμο απάντησε ότι αυτή «δεν είναι μία ακριβής δήλωση»

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε μάλιστα τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης ότι του είπε «ψέματα» για να εξασφαλίσει τη στήριξη του και ότι τώρα θέλει την «ανεξαρτησία» του.

«Ο Κουόμο μιλάει κάθε μέρα και ώρα και εκλιπαρεί για τα πάντα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι αρμοδιότητα της πολιτείας, όπως νέα νοσοκομεία, κρεβάτια, αναπνευστήρες κτλ. Τα έκανα όλα για αυτόν και τώρα αναζητά ανεξαρτησία αυτό δεν θα συμβεί!», έγραψε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Cuomo’s been calling daily, even hourly, begging for everything, most of which should have been the state’s responsibility, such as new hospitals, beds, ventilators, etc. I got it all done for him, and everyone else, and now he seems to want Independence! That won’t happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2020

Όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Τραμπ και τις εξουσίες που δηλώνει ότι έχει, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης είπε ότι η στάση του Ρεπουμπλικανού προέδρου είναι αντίθετη με το Σύνταγμα.

«Δεν έχουμε βασιλιά σ’ αυτή τη χώρα. Δεν θέλουμε ένα βασιλιά. Έχουμε ένα Σύνταγμα από το οποίο ο πρόεδρος εκλέγεται. Οι πολιτείες δημιούργησαν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δεν δημιούργησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τις πολιτείες», δήλωσε.

Ακόμα σχολίασε ένα άλλο tweet του Αμερικανού προέδρου που κατηγόρησε τους κυβερνήτες για «ανταρσία του Μπάουντι».

«Ο πρόεδρος έκανε ένα σημαντικό αριθμό tweet σήμερα το πρωί και έκανε λόγο για “ανταρσία του Μπάουντι”, δεν κατάλαβα την ακριβή ερμηνεία του συγκεκριμένου tweet. Αλλά η βασική ερμηνεία είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένος με τους κυβερνήτες και πιστεύει ότι έκαναν ανταρσία».

«Ο πρόεδρος δείχνει ν’ αναζητά έναν καυγά σ’ αυτό το ζήτημα. Αλλά δεν θα συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε με αυτό είναι να ξεκινήσουμε με πολιτικά και κομματικά παιχνίδια με αυτά. Το θέμα είναι να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις και να συνεργαζόμαστε», κατέληξε ο Κουόμο.

New York Governor Andrew Cuomo said that President Trump was ‘not accurate’ in his assertion that he had total authority over the decision on when to reopen schools and businesses in the states https://t.co/okrlw6ZeXL pic.twitter.com/nQst2MmvwV — Reuters (@Reuters) April 14, 2020

«Στασιαστές» χαρακτηρίζει τους κυβερνήτες ο Τραμπ

Ο Τραμπ από την πλευρά του απάντησε μέσω του Twitter στον Κουόμο και τους άλλους Δημοκρατικούς κυβερνήτες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θεωρεί πως διαπράττουν «ανταρσία».

«Πείτε στους Δημοκρατικούς κυβερνήτες ότι η Ανταρσία του Μπάουντι ήταν μια από τις αγαπημένες μου ταινίες. Μια καλή, παλιομοδίτικη ανταρσία πού και πού είναι συναρπαστικό και αναζωογονητικό πράγμα για να την παρακολουθείς, ιδίως όταν οι στασιαστές χρειάζονται τόσα πολλά από τον πλοίαρχο. Υπερβολικά εύκολο!», έγραψε, αναφερόμενος στην κλασική ταινία που περιγράφει την ανταρσία εναντίον του πλοιάρχου του βρετανικού ιστιοφόρου «Μπάουντι» στα τέλη του 18ου αιώνα.

Tell the Democrat Governors that “Mutiny On The Bounty” was one of my all time favorite movies. A good old fashioned mutiny every now and then is an exciting and invigorating thing to watch, especially when the mutineers need so much from the Captain. Too easy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2020

Σύμφωνα με τον απολογισμό του πρακτορείου Reuters, σε όλες τις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 583.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και οι νεκροί ξεπερνούν τους 24.400.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ και Reuters