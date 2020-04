Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε την Τρίτη την υποστήριξή του στην προεκλογική εκστρατεία που διεξάγει ο πρώην αντιπρόεδρός του, ο Τζο Μπάιντεν, κρίνοντας ότι ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο είναι σε θέση να καθοδηγήσει τους Αμερικανούς «μέσα από μία από τις πιο σκοτεινές μας στιγμές», σε μια χώρα που θρηνεί από την κρίση του νέου κορονοϊού.

«Και πιστεύω ότι ο Τζο έχει όλα τα προσόντα που χρειαζόμαστε από έναν πρόεδρο αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μπαράκ Ομπάμα σε βίντεο και σε μια ανακοίνωση.

«Ο Τζο έχει την ψυχραιμία και την εμπειρία να μας καθοδηγήσει μέσα από μία από τις πιο σκοτεινές μας στιγμές και να μας θεραπεύσει σε μια μακρά ανάκαμψη», πρόσθεσε, και «γι 'αυτό είμαι υπερήφανος που υποστηρίζω τον Τζο Μπάιντεν να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ακόμα πολύ δημοφιλής στους Δημοκρατικούς, ο Ομπάμα προσφέρει σημαντική στήριξη στον 77χρονο πρώην αντιπρόεδρό του, ο οποίος πρέπει να συσπειρώσει το κόμμα εάν θέλει να νικήσει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020